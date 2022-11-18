Кремль превращает оккупированную часть Донбасса в "вотчину" Кадырова

Чеченский боевик Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Российский президент Владимир Путин применяет типичную "тактику орды", позволяя своим вассалам "властвовать" на захваченных территориях. Об этом свидетельствует усиление власти главы Чечни Рамзана Кадырова на временно оккупированных территориях украинского Донбасса.

Как сообщает Центр национального сопротивления, на руководящие должности в регионе российские оккупационные власти назначают людей, лояльных к главарю чеченских боевиков.

В частности, в Луганске назначен "прокурором" Глеб Михайлов из Дагестана, которого называют близким к Рамзану Кадырову. Дагестанец привез с собой своих подручных. Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев на оккупированной территории Луганщины.

Кроме того, в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие работу гауляйтеров региона и то, как они выполняют свои обязанности. В частности, в оккупированный областной центр Украины приезжали т. н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов.

На оккупированном Донбассе также находится большое количество кадыровских боевиков, преимущественно сидящих в тылу, но обладающих неограниченной властью.

Своего рода признанием зависимости "власти" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей от Кадырова в ЦНС называют то, что чеченский вожак уже получил от верховных гауляйтеров региона "звезду героя" псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, СБУ объявила в розыск главу Чечни и верного соратника Путина Рамзана Кадырова.

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