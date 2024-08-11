Оккупанты принудительно отправляют молодежь с ТОТ на помощь в Курскую область.

На временно оккупированных территориях Украины Кремль проводит новую пропагандистскую акцию. Создаются молодежные отряды, которые должны уехать в Курскую область России.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В частности, местный коллаборант Сергей Добровольский, возглавляющий организацию "Молодая республика", заявил, что с оккупированных территорий Донбасса планируют отправить по меньшей мере сотню молодых людей. Впрочем, он жалуется, что выполнить этот план пока не удается.

На этих территориях оккупанты организуют митинги, где бюджетники и российские гастролеры имитируют поддержку населения Курской области. Центр национального сопротивления подчеркивает, что ни одна пропаганда не может скрыть преступления российских окупантов и их коллаборантов. Эти преступления не имеют срока давности и все причастные к ним будут привлечены к ответственности. Граждан призывают сообщать о таких лицах, гарантируется анонимность.

Напомним, на оккупированных территориях российские пропагандисты организуют митинги, где бюджетники и российские "активисты" на камеру показывают якобы поддержку Курской области, утверждая, что "батальон Нахтигаль" захватывает местные населенные пункты.

Аналитики BILD сообщают, что ВСУ продвигаются вглубь Курской области России, достигнув райцентра Суджа. Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что после прорыва границы в регионе интенсивность боев в Украине снизилась.

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