Кремль привлекает россиян на войну против Украины вымышленными "перспективами" — ISW

Государство якобы заботится о так называемых ветеранах "СВО".

Минобороны РФ продолжает предлагать льготы по стимуляции добровольного участия россиян в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, 18 октября российское оборонное ведомство представило проект постановления, в котором предлагается предоставлять статус участника боевых действий добровольцам войны в Украине с начала их участия.

Проект постановления не требует от добровольца подавать заявление в российские военные органы для получения статуса участника боевых действий.

"Вместо этого в проекте от воинской части, которая осуществляет набор, требуется подавать информацию о добровольце российским органам власти. Это, вероятно, является частью постоянных усилий российских властей, направленных на стимулирование добровольного призыва и минимизацию необходимости проведения непопулярной волны принудительной мобилизации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кремль продолжает наращивать расходы на войну, поскольку армия РФ медленно продвигается на фронте.

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