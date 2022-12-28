Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы затянуть Украину на переговоры на своих условиях — ISW

РФ давит на страны Запада, чтобы они заставили Киев сесть за стол переговоров на выгодных для Кремля условиях

Москва продолжает прилагать усилия, чтобы начать переговоры по Украине и для этого будет проводить информационные операции, чтобы заставить страны Запада давить на Киев.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что Кремль пытается изобразить Украину как "пешку Запада", лишенную какой-либо суверенности в принятии решений. Таким образом, Москва хочет лишить Киев возможности прямо участвовать в будущих переговорах.

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Аналитики ISW пишут, что Москва в своих обращениях постоянно критикует за продолжение войны именно страны Запада, а не саму Украину. Таким образом, Кремль хочет затянуть за стол переговоров страны Запада.

Также Россия постоянно повторяет, что именно украинская сторона затягивает войну, при чем она постоянно подчеркивает выполнение своих условий. Цель таких заявлений направлена также на западных политиков, чтобы они давили на Киев, требуя вести переговоры на выгодных для Москвы условиях.

Напомним, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США будут помогать Киеву в борьбе с агрессором.

Кроме того, мы ранее информировали, что министерша обороны Австрии Клаудия Таннер выразила сомнение, что в войне, начатой Россией против Украины, "будет когда-то победитель". Она считает, что нужно выяснить, когда есть смысл вступать в переговоры.

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