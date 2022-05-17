Кремль публично наказывает своих военных за поражение в Украине: разведка назвали имена задержанных оккупантов

Кремль публично наказывает своих военных за поражение в Украине: разведка назвали имена задержанных оккупантов

Российские власти начали наказывать своих военных за поражение в войне против Украины.

Это произошло из-за того, что после пафосной речи диктатора Путина никакой цели, так называемой "спецоперации", не удалось выполнить.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, некомпетентность российских военных поразила весь мир, а "вторая армия мира" оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров.

Поэтому в Кремле уже начали поиски виновных в поражениях. Так, по данным украинской разведки, РФ отстранила от должности и арестовала командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. Его обвинили в потере крейсера "Москва". Также началось следствие против его заместителя Сергея Пинчука.

Владислава Ершова, руководившего шестой армией ВС РФ, отстранили от должности из-за больших потерь личного состава. Наказали также командира первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Его обвинили в больших потерях и в том, что отправлял на войну срочников.

Сняты с должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

"Все эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командировам. Военачальники страны-агрессора и дальше продолжают поражать мир своей некомпетентностью и стремлением к самоуничтожению", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия сконцентрировала 106 батальонно-тактических групп на территории Украины. Российские войска дислоцируются по географическому принципу: есть восточное, центральное, западное и южное направления.

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