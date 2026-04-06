Кремль / © Associated Press

Реклама

Кремль пытается максимально дестабилизировать ситуацию в Украине и влиять на когнитивное восприятие войны, именно этим объясняется рост количества провокаций внутри страны.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил военный обозреватель Иван Тимочко.

В то же время, по его словам, на собственной территории оккупанты постепенно теряют инициативу.

Реклама

«В России есть огромное количество военных корреспондентов, уже смирившихся с тем, что российское наступление провалится. Такого никогда не было. А сейчас в российских пабликах сплошное нытье и измена», — подчеркнул эксперт.

Тимочко отметил, что попытка окупантов развернуть весенне-летнее наступление фактически провалилась. В настоящее время российские войска вынуждены перегруппироваться, параллельно пытаясь сохранять интенсивность ударов и наступательных действий.

В то же время ситуация изменяется и внутри России. В прифронтовых регионах все чаще объявляют воздушные тревоги, что оказывает непосредственное влияние на общественные настроения.

«Российские власти лихорадочно ищут выход из ситуации, пытаются изменить доктрину войны в свою пользу», — отметил Тимочко.

Реклама

Он также добавил, что в стратегическом измерении Россия уже проиграла войну. Пока ключевым вопросом остается то, как долго Кремль сможет удерживать оккупационные войска в Украине, используя это как инструмент давления на другие государства.

