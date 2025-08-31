Кремль пытается убедить Запад в неизбежности победы против Украины - ISW

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Реклама

Военное руководство России представляет недостоверные данные об успехах своей армии на фронте. Это часть информационной кампании, где Кремль пытается убедить страны Запада в неизбежной победе над Украиной.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Кремль начал скоординированную информационную кампанию, демонстрируя военную мощь на поле боя, чтобы повлиять на точку зрения Запада и ошибочно позиционировать российскую победу, как неизбежную», — считают аналитики.

Реклама

В качестве примера аналитики привели цитаты главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

В частности, 30 августа он заявил, что российские войска с марта 2025 захватили 3500 км2 территории и 149 населенных пунктов.

Генерал утверждал, что с марта на севере Сумской области российские силы захватили 210 км2 и 13 населенных пунктов, а российские войска контролируют 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

Кроме того, по данным Герасимова, с марта 2025 года армия РФ якобы захватила около 50% Купянска и 10 населенных пунктов на Лиманском направлении.

Реклама

Генерал также утверждает, что с марта 2025 года российские войска захватили пять населенных пунктов в направлении Великомихайловки Днепропетровской области.

Напомним, министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска значительно увеличили темпы наступления в Украине, однако данные международных аналитиков и Генштаба Украины это опровергают.