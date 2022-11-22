Кремль пытается взять под контроль информационное пространство из-за критики военных — ISW

Критика военных наращивается как извне, так внутри страны.

Кремль пытается усилить контроль за информационным пространством после того, как в нем начала расти критика военного руководства из-за поражений в войне в Украине.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты института считают, что российские власти пытаются взять под свой контроль информационное пространство из-за того, что большое количество россиян выражают недовольство действиями военного командования.

Критика военных наращивается как извне, так внутри страны.

Напомним, ранее глава республиканского крыла комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже проиграл войну в Украине и ищет возможность выйти из нее.

Также мы информировали, что Нидерланды поддержали создание спецтрибунала для Путина.

Читайте также: