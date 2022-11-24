Кремль расплывчатыми заявлениями о целях "спецоперации" запутал собственную пропаганду — ISW

Кремль специально не называет конкретные цели, которые он преследует в войне против Украины, чтобы запутать страны Запада, но вместо этого озадачивает своих пропагандистов.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ставит целью смену власти в Украине. В то же время, ранее вице-спикер совета федерации Константин Косачев заявлял, что нормализация отношений между странами возможна только после капитуляции украинской власти.

"Эти два противоположных заявления смутили провоенное сообщество. Милблогер, связанный с ПИК "Вагнер", в ответ на заявление Пескова саркастически заметил, что Россия бесцельно ведет войну без четкой цели", — подчеркнули в ISW.

Аналитики института считают, что Кремль пытается дистанцироваться от радикальных националистических идей, что сбивает с толку пропагандистов, которые несут эту идеологию в массы.

В свою очередь, диктатор Владимир Путин балансирует в своих заявлениях, чтобы сохранить поддержку радикалов и не потерять поддержку у остального населения.

"Однако российские военные неудачи и все большие жертвы совершают путинские умышленное сокрытие целей войны и попытки балансировать риторику только подпитывающими недовольство среди критически важных групп", — подытожили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва создает информационную основу для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области России.

Также мы информировали, что российские СМИ продолжают распространять разнообразные фейки и манипуляции.

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