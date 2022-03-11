Кремль распространяет новый фейк о наличии в Украине химико-биологического оружия: готов ли Запад реагировать

Все понимают, что это не более чем попытка оправдать новые ракетные удары или даже применение собственного химического оружия.

Американская разведка публично признала, что недооценила украинцев. Там думали, что российские войска в Киеве будут через 2 дня после нападения, а теперь в Белом доме даже не берутся прогнозировать, сколько будет длиться война в Украине — об этом сообщают источники The Washington Post.

Между тем, Кремль продолжает распространять фейки – на этот раз о якобы наличии в Украине химико-биологического оружия. И даже собирает Совбез ООН по этому вопросу. Хотя все понимают, что это не более чем попытка оправдать новые ракетные удары или даже применение собственного химического оружия.

О том, готов ли Запад реагировать, говорится в ТСН.

Мало в какой стране это делают с такой откровенностью и открытостью: доклад разведки Сената транслируется на весь мир. И на весь мир американская разведка признается, что недооценила украинскую готовность защищать страну до последнего. Ведь еще до начала российской интервенции американцы прогнозировали, что Киев захватят – за двое суток.

"Сенатор, мои оценки базировались на ряде факторов, согласно которым я думал, что украинцы не настолько готовы, как по моему мнению должны быть. Поэтому я подвергал сомнению их желание воевать. Это была очень, очень неправильная оценка с моей стороны, потому что оказалось, что они воюют очень храбро и упорно", — отметил директор разведывательного управления Министерства обороны Скотт Берриер.

"Не хочу критиковать. Но эта ваша ошибка потенциально имеет реальные последствия. Это касается желания президента или других лидеров стран НАТО поставлять украинцам оружие, о котором все думали, что оно через несколько часов после начала российского наступления окажется в руках россиян", — сказал сенатор от Республиканской партии (штат Арканзас) Том Коттон.

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Все чаще за последние двое суток вспоминают Сирию. На пресс-конференциях в Белом доме снова, как и в 2013 году, говорят о "красных линиях".

Впрочем, США не будут присылать военных, даже если Россия применит химическое оружие в Украине.

"Мы и так задействованы. Мы поставляем миллиарды долларов помощи. Мы поставляем больше всех. Что касается того, чтобы американские военные шли и боролись в Украине с Россией — мы этого не планируем", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Администрация Байдена не допускает ошибок Обамы, при котором Байден был вице-президентом. В 2013-м тот сказал: если сирийский диктатор Асад воспользуется химическим оружием — это станет "красной линией", Штаты положат этому конец.

С тех пор Асад неоднократно устраивал против повстанцев газовые атаки зарином. Но Штаты отреагировали только один раз, уже при президентстве Трампа. В 2017 году после очередного использования химического оружия Сирию обстреляли с корабля, сравняв с землей посадочную полосу одного из аэродромов.

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Теперь пресс-секретарю Байдена задают один и тот же вопрос. Что сделают Штаты, если химическое оружие теперь применит Россия? Ничего? Почему Белый дом не скажет заранее: если вы ударите по Украине запретным веществом, ответ будет неизбежен и однозначен?

"Первая и главная цель президента – национальная безопасность и интересы Соединенных Штатов, честность и прямота с собственными гражданами. Он неоднократно прямо говорил, что не собирается посылать американские войска в Украину, начинать другую войну, эскалировать вопреки интересам нашей национальной безопасности, вопреки интересам НАТО", — отмечает Псаки.

Но нельзя сказать, что Россия, озвучив пробные фейковые тезисы о химических и биологических лабораториях в Украине, получила понимание, что за использование запрещенного мировыми конвенциями оружия ей ничего не будет. К примеру, китайский министр иностранных дел в переговорах с французским коллегой впервые назвал российскую интервенцию "войной". Это заметная подвижка, до сих пор китайские государственные СМИ называли вторжение исключительно спецоперацией и говорили об этом как об абсолютно оправданном поведении НАТО вещи. Хотя в начале войны Пекин подчеркивал свою беспрецедентную дружбу с Москвой, накануне стало известно, что китайцы отказались поставлять россиянам запчасти для западных самолетов. Несмотря на это, Китай остается главным экономическим союзником России. Что бы ни звучало за закрытой дверью о химическом оружии от Пекина — это Кремлю придется учитывать.

"За годы работы в дипломатическом секторе я не раз видел, как мы проигрывали информационную войну россиянам. Сейчас нам удается срывать их тактику, их расчеты и демонстрировать миру, что это продуманная и спланированная, неспровоцированная агрессия, выстроенная на лжи", — отметил директор ЦРУ Уильямс Бернс.

Как Запад реагирует на заявления России о возможном использовании украинцами химического оружия

За считанные часы информация от американских спецслужб попадает в американскую прессу. Так, от издания Polіtіco становится известно, что в Москве прямо сейчас находится бывший канцлер Германии Герхард Шредер, друг Путина и адвокат "Северного потока-2", а в нынешних обстоятельствах — еще один посредник.

"Можем ли мы начинать процесс членства в ЕС в отношении страны, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю. Нужно ли нам закрыть двери и сказать "никогда"? Это было бы нечестно. Можем ли мы забыть о балансе в регионе? Мы должны быть осторожными", — подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон.

Повесив украинский флаг рядом с европейским на крыльце Европарламента, Евросоюз был бы рад таким символическим жестом и ограничиться. Готовность до определенной меры помогать с сотнями тысяч украинских беженцев и подсвечивать сооружения сине-желтыми цветами – все еще не означает готовности, услышав об угрозе химической атаки на мирные города – четко сказать: такого в ХХІ веке в центре Европы не может случиться никогда.

ТСН.ua