"Кремль решил повторить спектакль": Подоляк рассказал о планах Путина на 9 мая в Мариуполе

"Кремль решил повторить спектакль": Подоляк рассказал о планах Путина на 9 мая в Мариуполе

Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в заблокированном украинском Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских.

О планах главы страны-агрессора Владимира Путина Михаил Подоляк рассказал у себя в Twitter.

"24 августа 2014 года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Через 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских", – написал он.

Напомним, возобновление усилий России по штурму "Азовстали" и захвату Мариуполя, вероятно, связано с предстоящими празднованиями дня победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

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