Кремль сделает виновным Шойгу за Крымский мост, чтобы защитить Путина — ISW

В Крымле, наверное, уже нашли виновного в взрыве на Крымском мосту.

Кремль, очевидно, сделает Минобороны России козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести вину от президента РФ Владимира Путина, в адрес которого начала звучать критика.

Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

Официального заявления Минобороны России по поводу инцидента не последовало. Российское издание Meduza сообщило, что администрация президента России разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует писать о серьезности повреждений моста. Не исключено, что Кремль приказал российскому МО хранить молчание по поводу этой ситуации.

Как пишет ISW, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия должна начать ударную кампанию по критически важной украинской инфраструктуре вместо того, чтобы "слушать обещания российского МО".

Напомним, 8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту, который вызвал масштабный пожар. Российские власти заявили, что вспыхнули семь цистерн с топливом из железнодорожного состава, кроме того, обрушилась часть дорожного полотна.

После взрыва на Крымском мосту оккупанты решили не продавать жителям товары первой необходимости больше трех килограммов в одни руки, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

Однако в оккупационной администрации Крыма уверяют, что запасов товаров первой необходимости на полуострове хватит сроком до 55 суток, а причин для повышенного спроса вроде бы нет.

В настоящее время Крымский мост используется, в частности, для снабжения российской армии на юге Украины. Он является важным путем снабжения российской группировки войск. О необходимости его уничтожения несколько раз говорили украинское военное командование. Однако Украина признавала, что нет оружия, которым могла бы уничтожить мост.

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