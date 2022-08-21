Кремль сейчас в сложном положении: литовский эксперт о том, откроет ли Россия новый фронт

Путин вряд ли сейчас осмелится делать какие-либо жесткие действия в отношении НАТО. В том числе в отношении Литвы, которая также является членом альянса.

Кремлевский режим будет пытаться как-то выйти из сложного положения, в котором он оказался, поэтому открыть новый фронт и начать войну с НАТО он не решится.

Об этом в эфире 24 канала заявил литовский военный эксперт Ауримас Навис.

По его словам, причина в том, что россияне застряли в Украине, в том числе на юге и востоке.

"У НАТО и у нас есть определенные меры, а также работает разведка. Если бы такие попытки планировались в Кремле, — об этом знали бы заранее", — отметил он.

Напомним, в результате России против Украины Владимир Путин теряет популярность и власть. Поэтому российский диктатор сейчас усиливает влияние силового блока, который с помощью террора, может организовать ему победу на следующих выборах.

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