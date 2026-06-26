Кремль снова расширяет армию, но есть существенный нюанс: что известно

Солдаты РФ. / © Associated Press

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Россия заявила о масштабном наращивании армии. Впрочем, военное командование страны-агрессорки, вероятно, продолжает создавать новые формирования на бумаге.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия продолжает создавать новые формирования в основном номинально. Также остается непонятным, как смогут ли россияне укомплектовать эти формирования до доктринального уровня.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование оккупационного войска «скорректировало свои планы» и теперь намерено сформировать неопределенное количество новых дивизий и пять новых бригад в 2026 году.

«Непонятно, имеет ли Сырский в виду дополнительную дивизию и пять новых бригад, или он отмечает дальнейшее развитие формирований, о которых российское военное командование объявило в 2022 году в рамках более широких военных реформ», — говорится в отчете.

Отметим, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу еще в декабре 2022-го объявил, что командование намерено сформировать 17 новых маневренных дивизий. В частности, планировалось расширить пять бригад морской пехоты до уровня дивизий. Позже российские власти сообщали, что реализовать эти планы собираются в течение 2023-2026 годов. Кроме того, РФ восстановила Московский и Ленинградский военные округа из бывшего Западного военного округа в рамках этих реформ.

В ISW отмечают, что с декабря 2022 года военное командование РФ сформировало и развернуло по меньшей мере 10 новых российских дивизий для боевых действий, хотя ни одно из этих номинально новых формирований не действует на грани своей доктринальной численности.

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Сообщается, что российское военное командование также планирует реорганизовать свою 810 отдельную бригаду морской пехоты в дивизию морской пехоты, которая станет 11 новой маневренной дивизией, сформированной Россией от 2022 года.

«Российское военное командование создает новые формирования номинально и только на бумаге, поскольку базирующаяся на российской пехоте тактика и экономические и рекрутинговые ограничения, вероятно, помешают российскому военному командованию эффективно внедрять эти реформы и полностью комплектовать новые формирования, когда они вводятся в действие», — заключают в ISW.

Как сообщалось, по данным росСМИ, РФ может пойти на новую волну мобилизации после выборов в Госдуму. По словам близкого к внутриполитическому блоку «фюрера» источника, тему мобилизации начали обсуждать из-за того, что ситуация развивается не так, как ожидала Москва.

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