Кремль сорвал собственное "перемирие" даже во время парада: в Генштабе рассказали, где ударил враг

Российские войска нарушили перемирие по случаю 9 мая / © Associated Press

Российские оккупационные войска еще раз доказали, что их обещаниям и заявлениям нельзя верить. Несмотря на так называемое " праздничное перемирие ", которым Кремль пытался прикрыться 9 мая, путинская армия цинично продолжила штурмовать позиции украинских защитников и обстреливать мирные населенные пункты. Пока в Москве в субботу, 9 мая, звенели оружием на параде, на украинском фронте захватчики совершили 51 атаку с начала суток.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Цинические удары по пограничной

Враг не перестает терроризировать мирное население. Сегодня оккупанты снова ударили по Сумщине. От вражеского огня пострадали районы населенных пунктов: Рогизно, Волфин, Корень, Атинское, Уланово и Кучеровка.

Кроме того, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях армия РФ 10 раз обстреляла населенные пункты и позиции наших войск. Там же зафиксировано два штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Прилепки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки и Синельниково. По состоянию на 16:00 две из этих попыток продолжались.

Где горячее: оккупанты давят на двух направлениях

Самой сложной остается ситуация на Покровском направлении . Здесь россияне сосредоточили основные усилия и с начала суток 17 раз пытались потеснить наших воинов в сторону Белицкого, Никаноровки, Дорожного, Родинского, Новоалександровки, Удачного, Васильевки, Молодецкого и Новониколаевки. Две атаки до сих пор продолжаются, наши защитники дают жесткий отпор.

Также враг активизировался на Гуляйпольском направлении — там произошло 13 атак. Россияне штурмовали позиции ВСУ в направлении Нового Запорожья, Рыбного, Цветочного, Железнодорожного, Воздвижовки, Святопетровки, Гуляйпольского и Волшебного.

Ситуация на Донбассе

На Константиновском направлении захватчики совершили семь атак в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Русиного Яра.

На Лиманском направлении противник четырежды атаковал в сторону Лимана, Заречного, Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении зафиксирован один вражеский штурм в сторону Тихоновки.

Где враг поставил штурмы на паузу

В то же время на Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На других участках фронта существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвинуться не фиксируются. Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону и истощать наступательный потенциал российских захватчиков.

Напомним, Россия не соблюдает установленный режим тишины . В ночь на 9 мая противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма и 43-ю ударными БпЛА.

