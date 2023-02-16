Кремль составил перечень целей в Украине, которые бомбят ракетами: какие объекты определил агрессор

У Кремля есть целый список объектов Украины, которые атакуют оккупанты во время ракетных обстрелов.

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо.

Он отметил, что россияне определили объекты для поражения еще в начале агрессии.

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"У агрессора есть список целей – это критическая инфраструктура, государственные, правительственные структуры, топливно-энергетический сектор, гидротехнические сооружения, электростанции и транспортная инфраструктура", – сказал спикер.

Игнат отметил, что партнеры знают, что для предотвращения воздушных атак Украине нужно укреплять ПВО, то союзники и пытаются предоставлять Киеву системы противовоздушной обороны.

"Рамштайн" показал, что Украина получит мощное зенитно-ракетное оружие, которое сейчас овладевают нашими специалистами. Темпы освоения ускоряются настолько, что могут выйти за графики", – высказался Игнат.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне запускали по территории Украины БПЛА и ракеты. Противник выпустил по Украине 32 крылатых ракет воздушного и морского базирования. 16 из них были уничтожены украинскими защитниками.

К сожалению, есть попадание в некоторых регионах. Так, россияне атаковали объект критической инфраструктуры Львовщины.

Также несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в районе Кременчуга.

В Павлограде в результате ночной ракетной атаки РФ там погибла 79-летняя женщина. Предварительно семь человек пострадали. Много разрушений.

Утром 16 февраля российские оккупанты ракетами обстреляли город Волчанск. В результате вражеской атаки многие пострадали.

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