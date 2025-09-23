Кремль усилил атаки после саммита: эксперт объяснил, почему Путин не хочет мира

ВСУ на фронте / © Getty Images

Реклама

По словам Хэмиша де Бреттона-Гордона, сейчас нет никакой перспективы для завершения войны в 2025-2026 годах. Владимир Путин очень ясно показал после саммита на Аляске, что он не заинтересован в мире и продолжает войну. Эксперт отметил, что происходящие сейчас атаки действительно олицетворяют эту позицию Кремля.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

Кроме того, полковник считает, что «двузначность», происходящая от США и некоторых стран НАТО, усугубила ситуацию. Даже ключевая цель британского правительства — попытаться заставить Дональда Трампа выйти из тупика и быть более активным в переговорах — пока не принесла результата. Саммит на Аляске и встреча с европейскими лидерами в Вашингтоне, к сожалению, не привели к миру.

Реклама

«Отрицательное влияние» саммита

По мнению эксперта, после саммита на Аляске Россия активизировала свои усилия. Мировое сообщество стало свидетелем большего количества атак по Украине, чем до саммита, что свидетельствует о его негативном влиянии. Гэмиш де Бреттон-Гордон подчеркивает, что сейчас у Трампа «много карт», и вопрос состоит в том, как он ими воспользуется.

В этой связи европейские страны сейчас демонстрируют гораздо более единый фронт. Но полковник убежден, что «надо пойти еще дальше».

Бесполетная зона как демонстрация силы

Реальной демонстрацией европейского военного могущества НАТО, по мнению эксперта, стало создание бесполетной зоны для защиты гражданских целей в Украине. Он утверждает, что технические детали этого сейчас обсуждаются в военных штабах по всей Европе.

«Но сейчас непонятно, имеют ли европейские политики решительность и смелость реализовать это», — резюмировал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Реклама

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил в ООН, что Киев должен согласиться на договоренности по урегулированию войны. Этим заявлением он фактически призвал Украину к мирным переговорам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что Кремль стремится включить остальную часть Донбасса в планы по прекращению огня. Украинский лидер подчеркнул, что Киев отвергнет такое предложение, ведь это избавит страну от оборонных рубежей и откроет Москве путь для дальнейшего наступления.

Россия оккупировала около 19% территории Украины, включая Крым и часть Донбасса, захваченные еще до полномасштабного вторжения. Президент США Дональд Трамп ранее выражал надежду помочь Украине вернуть «первоочередные территории», однако точная позиция российского президента Путина по этому вопросу остается неизвестной.