Кремль усиливает фейки и манипулирует МАГАТЭ: "Энергоатом" об атаках на ЗАЭС

Оккупанты обвинили Украину в якобы атаках дронами по Запорожской АЭС 7 и 8 апреля.
На территории Запорожской АЭС, которую контролируют оккупационные войска России, 7 апреля взорвался дрон. В результате атаки было повреждено оборудование для наблюдения и связи на крыше реактора шестого энергоблока. А уже на следующий день, 8 апреля, россияне заявили о якобы сбитии еще одного беспилотника на территории станции.
Как отметил "Энергоатом", в последнее время Россия вывела свою пропаганду на новый уровень.
"Она манипулирует мнением МАГАТЭ и мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС, которую россияне захватили с применением оружия. Кремлевские лживые заявления относительно якобы атак дронами со стороны Украины не что иное, как попытка скрыть собственные намерения с серьезные аварийные происшествия, которые уже произошли на станции", — отметили в компании.
Там добавили, что первопричинами российского ИПСО являются:
- сам захват военными РФ атомной станции;
- превращение ее в военную базу;
- недопуск представителей МАГАТЭ на отдельные объекты станции;
- недопуск квалифицированного украинского персонала на рабочие места;
- игнорирование принятых резолюций.
"Единственным путем недопущения ядерной и радиационной аварии является выполнение резолюции МАГАТЭ, вывод российских военных и военной техники со станции, передача ЗАЭС под контроль Украины — легитимному оператору Энергоатому, а также разминирование близлежащих территорий. Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма", — отметили в "Энергоатоме".
Напомним, в Буданове сделали срочное заявление после атак на ЗАЭС.
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