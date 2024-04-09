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Кремль усиливает фейки и манипулирует МАГАТЭ: "Энергоатом" об атаках на ЗАЭС

Кремль усиливает фейки и манипулирует МАГАТЭ: "Энергоатом" об атаках на ЗАЭС

Энергоблоки Запорожской АЭС / Фото: УНИАН

Оккупанты обвинили Украину в якобы атаках дронами по Запорожской АЭС 7 и 8 апреля.

На территории Запорожской АЭС, которую контролируют оккупационные войска России, 7 апреля взорвался дрон. В результате атаки было повреждено оборудование для наблюдения и связи на крыше реактора шестого энергоблока. А уже на следующий день, 8 апреля, россияне заявили о якобы сбитии еще одного беспилотника на территории станции.

Как отметил "Энергоатом", в последнее время Россия вывела свою пропаганду на новый уровень.

"Она манипулирует мнением МАГАТЭ и мирового сообщества, пытаясь обвинить Украину в нарушении ядерной безопасности на Запорожской АЭС, которую россияне захватили с применением оружия. Кремлевские лживые заявления относительно якобы атак дронами со стороны Украины не что иное, как попытка скрыть собственные намерения с серьезные аварийные происшествия, которые уже произошли на станции", — отметили в компании.

Там добавили, что первопричинами российского ИПСО являются:

  • сам захват военными РФ атомной станции;
  • превращение ее в военную базу;
  • недопуск представителей МАГАТЭ на отдельные объекты станции;
  • недопуск квалифицированного украинского персонала на рабочие места;
  • игнорирование принятых резолюций.

"Единственным путем недопущения ядерной и радиационной аварии является выполнение резолюции МАГАТЭ, вывод российских военных и военной техники со станции, передача ЗАЭС под контроль Украины — легитимному оператору Энергоатому, а также разминирование близлежащих территорий. Захват россиянами Запорожской атомной электростанции является не только грубым нарушением международного права, но и откровенным актом ядерного терроризма", — отметили в "Энергоатоме".

Напомним, в Буданове сделали срочное заявление после атак на ЗАЭС.

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