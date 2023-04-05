Кремль устроил кастинг в руководителя партии "ура-патриотов": какие шансы у Гиркина

В видеообращении он вместе с этими людьми говорит о том, что российская армия приближается к поражению и готова захватить власть в РФ, если Кремль все-таки объявит о поражении.

Какую роль в целом играет Гиркин и подобная инициатива, рассказал в интервью ТСН.ua российский оппозиционный политик и инагент Дмитрий Гудков.

"Я считаю, что сейчас идет своеобразный тендер на роль политика, который может возглавить некую «ура-патриотическую» радикальную партию войны, имеющую шанс на получение места в парламенте на уровне 5-7%. На эту роль претендуют такие люди, как Пригожин, Гиркин, Рогозин и многие другие. Между ними идет серьезная конкуренция. Мне кажется, что сейчас Гиркин вряд ли может выиграть эту конкуренцию, потому что он слишком критикует Путина. Поэтому, мне кажется, ставку сделают на людей типа Пригожина, абсолютно лояльном Путину. Гиркин все-таки представляет группу фанатиков. Я думаю, что Кремль его опасается, и он сделает все, чтобы организовать репрессии против такой группы", – рассказал Дмитрий Гудков.

Он также добавил, что многие эксперты говорят о том, что Путин может даже не знать о такой инициативе Гиркина и ему все равно на то, что этот Гиркин там организует.

"Я думаю, вряд ли Путину все равно, скорее всего, ему об этом докладывали. Потому что одно дело бороться с демократами, другое дело — иметь в числе противников таких людей как Гиркин-Стрелков, его сторонников, имеющих опыт участия в военных действиях. Это серьезная проблема для Кремля. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим репрессии против лидеров этого лагеря", – отметил Дмитрий Гудков.

Напомним, что российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие заявили о создании так называемого "клуба раздосадованных патриотов".

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