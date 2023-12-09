Кремль увеличил численность армии: эстонская разведка назвала вероятные причины

Оккупационная армия должна увеличиться до 2,2 млн. человек.
Руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что увеличением численности армии России до 2,2 млн человек Москва хочет "привести ситуацию в соответствие с реальностью".
Об этом он сообщил на брифинге, сообщает издание ERR.
По его словам, указ диктатора-президента РФ Владимира Путина о расширении численности вооруженных сил может иметь несколько причин. Кивисельг отмечает, что, по официальным заявлениям Кремля, увеличение армии происходит за счет контрактников.
"Однако в Институте военных исследований отразили свое мнение, что это скорее нынешняя численность вооруженных сил РФ и этим указом они просто пытаются привести ситуацию в соответствие с реальностью", — высказался Кивисельг.
Он отмечает, что одновременно нельзя исключать, что россияне будут увеличивать численность армии в ближайшие годы.
"Говорилось, что в нашем регионе будет воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, что будет больше всего способствовать увеличению численности личного состава. Вероятно увеличение численности личного состава в целом и также у наших границ", — заявил он.
Напомним, эстонская разведка оценила силы РФ по поводу нового наступления. Командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг отмечает, что Россия начала перегруппировывать свои силы. Это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления оккупантов.
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