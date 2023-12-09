Кремль увеличил численность армии: эстонская разведка назвала вероятные причины

Руководитель эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что увеличением численности армии России до 2,2 млн человек Москва хочет "привести ситуацию в соответствие с реальностью".

Об этом он сообщил на брифинге, сообщает издание ERR.

По его словам, указ диктатора-президента РФ Владимира Путина о расширении численности вооруженных сил может иметь несколько причин. Кивисельг отмечает, что, по официальным заявлениям Кремля, увеличение армии происходит за счет контрактников.

"Однако в Институте военных исследований отразили свое мнение, что это скорее нынешняя численность вооруженных сил РФ и этим указом они просто пытаются привести ситуацию в соответствие с реальностью", — высказался Кивисельг.

Он отмечает, что одновременно нельзя исключать, что россияне будут увеличивать численность армии в ближайшие годы.

"Говорилось, что в нашем регионе будет воссозданы Московский и Ленинградский военные округа, что будет больше всего способствовать увеличению численности личного состава. Вероятно увеличение численности личного состава в целом и также у наших границ", — заявил он.

Напомним, эстонская разведка оценила силы РФ по поводу нового наступления. Командующий Центр военной разведки Эстонии Антс Кивисельг отмечает, что Россия начала перегруппировывать свои силы. Это может означать, что в ближайшие недели в Украине могут начаться еще более интенсивные наступления оккупантов.

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