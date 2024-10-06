Кремль увеличивает финансовые стимулы для желающих идти на войну: аналитики раскрыли детали

Россия в 2025 году потратит на армию еще больше бюджетных денег.

Российские власти увеличивают финансовые стимулы для желающих заключить контракт и воевать против Украины. Это свидетельствует о том, что Кремль продолжает полагаться на текущие усилия по криптомобилизации.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что правительство РФ планирует выделить 90 млрд рублей ($948 млн) на единовременные выплаты за заключение военного контракта в период с 2025 по 2027 годы.

"Российское федеральное правительство предлагает единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей ($4200) за подписание военного контракта в дополнение к единовременным выплатам, предложенным региональными властями, некоторые из которых недавно превысили миллион рублей.

Это свидетельствует о том, что Кремль намерен набрать 225 тысяч новых военнослужащих на контрактную службу в период между 2025 и 2027 годами, при сохранении текущих ставок, что маловероятно, учитывая, что эти ставки неуклонно растут с 2022 года", — говорится в сообщении .

Эксперты ISW отмечают, что за последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы. В частности, единовременные выплаты за подписание военных контрактов.

По данным аналитиков, власти РФ обеспокоены тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты.

"По оценкам ISW, существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения по количеству призывников, которых может привлечь продолжающаяся российская криптомобилизационная кампания и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление этих ограничений", — говорится в отчете.

Ранее эксперт сообщил, что Россия максимум ежемесячно может мобилизовать в армию до 60 тысяч человек.

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