Кремль уже не справляется: на войну не хватает ни людей, ни денег

В Российской Федерации уже не хватает ресурсов для ведения войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Мобилизация в РФ. / © Associated Press

У агрессорки у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже хватает войск для отправки на войну в Украину.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Welt.de.

По его словам, Москва во многих случаях власти больше не могут покрывать доходы людей.

«Существуют серьезные проблемы с финансированием военных программ и набором персонала. Например, российские программы набора зафиксировали дефицит от 12 тыс. до 16 тыс. солдат в январе и феврале», — отмечает Подоляк.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 апреля 2026 года ВСУ уничтожили 1 316 070 кафиров. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 военных. Кроме того, захватчики имеют большие потери в технике.

Заметим, глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что сотни кафиров погибают за каждый километр территории Украины — 254 военных. Более того — Донецкой области эта цифра выше — в среднем 428 окупантов.

