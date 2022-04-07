Кремль в огне: украинский художник продает невероятные работы, чтобы помочь ВСУ (фото)

50% средств пойдут ВСУ, еще 25% – на волонтерскую помощь.
Украинский художник Денис Метелин продает свои работы, посвященные войне России против Украины, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и волонтерам.
Приобрести полотна можно, написав ему в Facebook. 50% средств пойдут ВСУ, еще 25% – на волонтерскую помощь.
Сейчас на продажу выставлена работа под названием "Харьков". На холсте изображен центр города, который бомбит российская армия.
Уже продана картина Метелина "Украинская мечта". На ней с украинских военных самолетов сбрасывают памятники Ленину на Москву, из которых сделали авиабомбы, пояснил художник.
Напомним, в Киеве на Оболони появился новый патриотический мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.
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