Кремль в огне: украинский художник продает невероятные работы, чтобы помочь ВСУ (фото)

Кремль в огне: украинский художник продает невероятные работы, чтобы помочь ВСУ (фото)

50% средств пойдут ВСУ, еще 25% – на волонтерскую помощь.

Украинский художник Денис Метелин продает свои работы, посвященные войне России против Украины, чтобы помочь Вооруженным силам Украины и волонтерам.

Приобрести полотна можно, написав ему в Facebook. 50% средств пойдут ВСУ, еще 25% – на волонтерскую помощь.

Сейчас на продажу выставлена работа под названием "Харьков". На холсте изображен центр города, который бомбит российская армия.

Уже продана картина Метелина "Украинская мечта". На ней с украинских военных самолетов сбрасывают памятники Ленину на Москву, из которых сделали авиабомбы, пояснил художник.

Напомним, в Киеве на Оболони появился новый патриотический мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.

Фото: Денис Метелин

Фото: Денис Метелин

Фото: Денис Метелин

Фото: Денис Метелин

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