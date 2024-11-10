Однако в России не уверены, будет ли Дональд Трамп придерживаться своих заявлений об окончании войны

В Кремле положительно восприняли последние заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят "положительные сигналы" в позиции Дональда Трампа, сообщает Радио Свобода.

"Сигналы – положительные. Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, как он воспринимает все из-за соглашений, что он может заключить соглашение, которое может привести в мир", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью государственным российским СМИ.

По данным СМИ, представитель Кремля отметил, что Трамп сосредоточен на мирном разрешении конфликта, а не на поражении России, что контрастирует с подходом нынешней администрации.

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Однако, подчеркнул Песков, неизвестно, «как Трамп будет придерживаться заявлений, сделанных во время кампании».

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что Трамп "слишком мудр", чтобы покинуть Украину. Министр считает, что новоизбранный президент США продолжит поддерживать Украину, несмотря на свои предварительные заявления.