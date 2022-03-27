Кремль вкладывал миллиарды долларов в пророссийских политиков в Украине, а те кинули их на деньги — Bellingcat

Кремль вкладывал миллиарды долларов в пророссийских политиков в Украине, а те кинули их на деньги — Bellingcat

Главной задачей политиков было, что после вторжения России в Украину произойдет государственный переворот – и к власти скоро придет российское руководство.

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков в Украине, но их кинули на деньги.

Об этом журналист рассказал в эфире Youtube канала "Продолжение следует".

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По его словам, это было 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ. Каждый из них имел неограниченный бюджет , чтобы вербовать украинцев любого уровня. Грозев добавил, что главной задачей агентов было, что после вторжения России в Украину произойдет государственный переворот – и к власти скоро придет российское руководство.

В конце концов, агентура не сработала: "И здесь даже эти украинские агенты, которые брали деньги, бросили их. Просто бросили".

"Сейчас мы заканчиваем одно расследование вместе с Инсайдером о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения.

Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не рублях. Было потрачено с 2014 года и по сей день. Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что... Ну да, они летели, чтобы встречаться с ними в Таиланде, Мальдивах, Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными", — рассказал Грозев.

Напомним, перед нападением России из Украины скрылось за границу почти 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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