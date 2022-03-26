Кремль все ближе – к краху существования: в РФ развиваются два скандальных процесса

Кремль все ближе – к краху существования: в РФ развиваются два скандальных процесса

Первый процесс в части регионов РФ была попытка частичной мобилизации.

В РФ развиваются два скандальных процесса из-за развязавшейся войны в Украине. Они крайне разрушительны для авторитарного каркаса государства-агрессора.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, первый процесс – в части регионов РФ была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Как отметил советник ОПУ, но даже там сразу началась паника. И чтобы ее снять, спикеры российского Минобороны вышли на публику со странным заявлением: мобилизация действительно происходит, но ее якобы организовали украинские спецслужбы.

"Нет никаких сомнений в том, что украинские специалисты очень профессиональны и легко проводят ИПСО на территории России. Однако очевидна попытка оправдать собственное желание компенсировать срочниками все более существенные потери живой силы в пределах "гениальной" спецоперации ", — написал советник ОПУ.

Второй процесс – управленческая элита категорически пытается укрыться от любой публичности, исчезнувших из комментариевного поля. И потому, по словам Подоляка, на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез.

"Самый органичный в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе скрыться с "российского военного корабля", — заметил Подоляк.

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