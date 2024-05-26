Кремль выдвинул свои условия для мирных переговоров с Украиной: анализ ISW

Россия, как всегда, угрожает всему миру и запугивает.

Российский диктатор Владимир Путин незаинтересован в содержательных мирных переговорах, потому что это станет ему "препятствием полному уничтожению независимого украинского государства".

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели абсурдные заявления посла России в США Анатолия Антонова, которые он дал журналу Newsweek 25 мая. Он категорически отверг легитимность президента Украины Владимира Зеленского и изложил максималистские условия России для мирных переговоров. В частности, посол опроверг заявления Запада о том, что Россия не желает вести переговоры с Украиной, и раскритиковал эти заявления как "преднамеренную попытку" исказить реальность.

В ISW подчеркнули, что украинская конституция позволяет действующему президенту отложить выборы и оставаться на должности по истечении своего срока во время военного положения, которое сейчас действует в Украине из-за полномасштабного вторжения России.

"Сосредоточенность российских чиновников на президентском термине Зеленского является лишь последним пунктом в информационной операции Кремля, направленной на дискредитацию Зеленского и представление любого прозападного украинского правительства как нелегитимного", — подчеркнули в ISW.

Антонов пригрозил, что Украина потеряет гораздо больше территории, если Соединенные Штаты будут продолжать игнорировать "мирные предложения" России.

Он намекнул, что Россия отвергнет любое "мирное соглашение", основанное на отступлении или выводе российских войск из любой части оккупированной Украины, вероятно, включая недавно оккупированные районы Харьковской области, ссылаясь на конституцию России.

"Заявление Антонова намекает на то, что российские власти четко определили границы украинской территории, которую Россия незаконно аннексировала, но оккупационные власти ранее предоставляли противоречивые оценки размера незаконно аннексированной территории", — отметили американские аналитики.

Напомним, в информационном пространстве недавно снова начали звучать заявления о "мирных" переговорах с Россией. Кто и зачем продвигает план скрытой капитуляции Украины.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.