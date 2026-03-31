Кремль выставил новый дедлайн по захвату Донбасса — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина остается открытой для дипломатического урегулирования войны, что уже является компромиссной позицией. В то же время, Киев не согласится на условия, которые предлагает Россия, в частности, на выход украинских войск с востока. Россия в очередной раз озвучила новые сроки по попыткам захвата Донбасса - на этот раз речь идет о двух месяцах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

«Самый актуальный вопрос — это вопрос территорий. Я считаю, что мы были и готовы к компромиссным решениям в том смысле, что готовы идти к дипломатическому урегулированию. Это, по моему мнению, уже достаточно компромиссной позицией и поведением украинской стороны. Но не до такой степени, чтобы соглашаться с условиями, которые предлагает Россия. То, что хочет Россия и как она видит завершение войны или хотя бы ее горячей фазы, — это выход Украины с востока с принятием соответствующих решений», — сообщил Зеленский.

Реклама

Заявления России о захвате Донбасса

Президент отметил, что Москва продвигает новые «термины», якобы обсуждаемые с американской стороной. В частности, Россия заявляет, что через два месяца сможет полностью захватить Донбасс, а Украине предлагает за это время вывести войска.

«Сейчас снова появляются новые термины, о которых они говорят американской стороне. Честно говоря, я удивлен, как в это можно верить. Столько лет это длится — и эта история продолжается. Теперь они называют новые сроки — говорят о двух месяцах. По их словам, за это время они якобы захватят весь Донбасс. И, мол, у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война окончится», — сказал он.

Россия захватит Донбасс и пойдет дальше

Зеленский подчеркнул нелогичность таких заявлений, ведь если цель России только Донбасс, то почему тогда речь идет о дальнейшем наступлении.

«А если Украина в течение этого времени не выйдет, Россия захватит Донбасс и пойдет дальше. Логичный вопрос: если речь идет только о Донбассе, то почему они говорят, что пойдут дальше? Это мой вопрос к нашим американским партнерам. То есть дело точно не только в Донбассе. Нам понятны их цели. Они не смогут реализовать свои максимальные планы — и прекрасно это понимают, потому и давят», — отметил президент, обращаясь, в частности, к международным партнерам.

Реклама

Глава государства также считает, что Россия пытается давить на Соединенные Штаты, пользуясь важными политическими моментами.

«Сегодня Россия давит на Америку. Хотя, по идее, именно Америка должна давить на Россию», — подчеркнул он.

Что будет с переговорами — возобновят ли процесс

Россия усиливает это давление, в частности, из-за приближения важных политических моментов.

«Очевидно, что Соединенным Штатам приходится принимать разные решения — как во внутренней, так и во внешней политике», — пояснил президент.

Реклама

Украина рассчитывает, что переговорный процесс вернется к рациональной плоскости.

«Мы очень надеемся, что удастся вернуть ситуацию в плоскость логики, а не эмоциональных реакций России», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает борьбу за свой суверенитет и не откажется от защиты государства.

Реклама

