"Кремль – вызов принят": Резников обратил внимание на интересное совпадение в России

Министр обороны Украины Алексей Резников обратил внимание на интересное совпадение: Кремль объявил о мобилизации такого же количества резервистов, сколько автомобилей в год будет выпускать завод "Москвич".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Кремль: вызов принят — будет мобилизовано 300 тыс. резервистов. Российские солдаты гибнут на войне против Украины. Их родственники получают в награду автомобиль. Ценность жизни и поддержка экономики в России", — отметил Резников.

Фото: Алексей Резников

Напомним, в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

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