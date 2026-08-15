Диктатор Путин / © ТСН

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На фоне значительных потерь русской армии и замедления добровольного набора Кремль сталкивается с проблемой поиска достаточного количества людей для пополнения войск.

Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечает издание, спустя почти пять лет после начала войны Россия пытается привлекать достаточное количество военных в свои ряды. Добровольный набор замедляется, тогда как российские войска несут значительные потери на поле боя в Украине.

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В то же время, Путин не демонстрирует намерений отказываться от своих масштабных территориальных претензий. Несмотря на то, что летнее наступление России вошло в тупик, Кремль сталкивается с все более серьезной проблемой нехватки личного состава.

«Проблема для Кремля состоит в том, что найти людей, готовых воевать, становится все сложнее, даже за сумасшедшие деньги», — рассказал правозащитник и руководитель помогающей российским призывникам организации Алексей Табалов.

Последнюю мобилизацию Путин объявил в сентябре 2022 года. Тогда после ряда серьезных поражений на поле боя Кремль вынужден был привлечь 300 тысяч резервистов, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте.

После этого Москва избегала новой крайне непопулярной мобилизации. В то же время российские власти в значительной степени делали ставку на добровольные контракты с высокими выплатами. За это время, как отмечает издание, России удалось набрать около 1,3 миллиона контрактников.

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«Мужчинам, особенно из более бедных регионов России, предлагают премии за подписание контракта, кардинально меняющие жизнь, и зарплаты по бессрочным контрактам, равным нескольким годам местной заработной платы, а также значительные выплаты их семьям в случае гибели», — говорится в статье.

В то же время из-за значительных потерь Россия вынуждена продолжать активный набор новых военных.

По западным оценкам, ежемесячные потери российской стороны превышают 30 тысяч убитых и раненых. Эти показатели являются следствием изнурительной тактики мясорубки, при которой российские войска регулярно отправляют на передовую небольшими штурмовыми группами, несмотря на значительные потери.

По оценке Яниса Клуге, эксперта по России в Немецком институте международных отношений и безопасности, Москва сейчас набирает около 1 тысячи солдат ежедневно.

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Это означает, что большинство новых военных используют для пополнения истощенных подразделений, а не для увеличения наступательного потенциала русской армии.

На этом фоне, констатирует издание, возросла вероятность проведения мобилизации.

В то же время, высокопоставленные российские чиновники отрицают информацию о подготовке новой мобилизации. Бывший президент Дмитрий Медведев назвал такие сообщения «чепухой» и «лживой провокацией» со стороны Украины.

Однако, отмечает The Guardian, опасения о возможной новой мобилизации все чаще становятся темой повседневных разговоров в России.

«Паника вокруг мобилизации используется чиновниками для того, чтобы вынудить мужчин подписывать контракты. Суть заключается в том, что мобилизация все равно произойдет, так что можно просто подписать контракт сейчас и получить выплату, прежде чем тебя заставят воевать», — поделился предположением спикер организации Get Lost, помогающей российским военным дезертировать, Иван Чувиляев.

По словам источников, осведомленных с позицией Кремля, российские власти, судя по всему, намерены усиливать давление на мужчин, чтобы заставить их заключать контракты. Таким образом, Москва стремится избежать риска проведения новой мобилизации.

В течение лета юристы и активисты фиксировали в ряде российских регионов более жесткие методы призыва. Мужчин задерживали на улицах полицейские, забирали прямо с рабочих мест или вызывали в отделения.

После этого их доставляли в военные призывные пункты и заставляли подписывать контракты.

В то же время университеты, техникумы и профессионально-технические училища поощряют привлекать студентов к вновь созданным подразделениям беспилотников. Таким образом, они становятся еще одним источником пополнения для российских вооруженных сил.

Недавно Путин подписал закон, расширяющий перечень осужденных, имеющих право заключать контракты с российской армией. В него включили людей, осужденных за «тяжкие и особо тяжкие преступления».

Кроме того, губернаторы и местные администрации должны выполнять планы набора военных, которые устанавливает Москва. Это позволяет Кремлю дистанцироваться от кампании и возлагать на региональных чиновников ответственность за поиск необходимого количества мужчин на местах.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация готовится к проведению новой волны принудительного резервного призыва сразу после выборов в Госдуму в сентябре 2026 года.

Мы ранее информировали, что России все сложнее привлекать новых военных для войны против Украины, а система вербовки контрактников постепенно приближается к пределу своих возможностей.

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