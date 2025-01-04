Кремль замыливает глаза миру разговорами о переговорах: как долго РФ планирует воевать с Украиной

По мнению руководителя ЦПД, Москва готовится воевать, по крайней мере, до 2027 года и не планирует начинать настоящие переговоры.

Россия придерживается "концепции размытых конструкций", чтобы максимально усложнить или полностью сделать невозможным начало каких-либо переговоров.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии "Еспресо".

"Россия не стремится к серьезным переговорам. Я анализирую не только заявления Путина, но и работу военно-промышленного комплекса, экономический потенциал и акценты, которые делаются на оборону и продолжение интенсивной войны на протяжении 2025 года, а также попытки накопить ресурсы и распределить их таким образом, чтобы они могли воевать до 2027 года", – отметил руководитель ЦПИ.

Коваленко объяснил, что Москва использует нарративы о нелегитимности украинских властей, чтобы договариваться "об Украине без Украины".

"Они думали, что так получится с Дональдом Трампом. Путину, видимо, не нравится позиция Владимира Зеленского, поэтому он пытается вести переговоры без него. Россияне делают все возможное, чтобы сорвать процесс и обвинить в этом Украину, и вместе с тем готовят ресурсы для продолжения войны. Надеюсь, что эти ходы предусмотрены не только нами, но и новой администрацией. Дональда Трампа и Европейским Союзом", – отметил Коваленко.

По его мнению, Путина можно принудить к переговорам только силой и посредством помощи его союзников, прежде всего Китая.

"Если удастся вовлечь Китай в этот процесс, и он будет не на стороне РФ, то риторика россиян изменится, поскольку они не смогут поддерживать интенсивность войны без помощи в обходе санкций и поддержки военно-промышленного комплекса", — отметил руководитель ЦПИ.

Он добавил, что сейчас россияне "зеркалят" позицию Украины, которая пытается получить для себя гарантии безопасности. Поэтому Кремль продвигает тезис об обязательном отказе Украины от вступления в НАТО, а также подвергает сомнению вступление нашей страны в Евросоюз.

"Они пытаются навязать эти идеи будущей команде Дональда Трампа. Мы помним тезисы Малофеева, церковного олигарха и пропагандиста, заявлявшего, что если условия России не будут учтены, переговоры не состоятся. Важно увидеть жесткую позицию Соединенных Штатов в дипломатической дуэли с Россией. Наша задача – не допустить манипуляций с тезисом гарантий безопасности для России, чтобы эти гарантии не включали ослабление нашей евроинтеграции или гарантий безопасности. Это ключевой момент, который россияне будут пытаться использовать", – подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, по мнению Зеленского, Путин не хочет переговоров с Украиной, так как любые переговоры для него – это уже поражение России. Президент отметил, что никто в мире не мог даже вообразить, что российской армии окажется "не по зубам" захватить Украину.

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