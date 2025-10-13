Кремль запускает новую мобилизацию: кого Путин разрешил отправлять на фронт

Мобилизация в РФ / © Associated Press

После частичной мобилизации 2022 года, вызвавшей панику и массовые побеги россиян, в Кремле долго не решались на новый призыв. Теперь власти нашли способ обойти официальную мобилизацию — за счет резервистов.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Российское “правительство” согласовало законопроект, позволяющий привлекать лиц из мобилизационного резерва для боевых задач за пределами территории РФ даже в мирное время.

Иными словами, теперь российских резервистов могут отправить на войну без объявления мобилизации.

Документ уже одобрен "кабмином" и, по прогнозам, быстро пройдет все этапы принятия в Госдуме. При необходимости его могут официально утвердить буквально через несколько дней.

Сколько в России резервистов

Речь идет именно о людях, подписавших контракты по минобороны РФ для службы в резерве. По официальным оценкам, таковых в России может быть до 2 миллионов человек.

Это не следует путать с полным мобилизационным резервом, включающим всех военнообязанных мужчин. Сколько реально активных резервистов готовы отправить на фронт – неизвестно.

Зачем Кремлю это решение

Новые правила совпадают с многочисленными сообщениями о намерении Кремля провести еще одну волну мобилизации.

Теперь, похоже, в Москве решили сделать это по-тихому — из-за использования резервистов, не называя это мобилизацией.

"Частная мобилизация" в 2022 году охватила около 300 тысяч человек и вызвала серьезное социальное недовольство. С тех пор власти использовали другую тактику — ползучую мобилизацию, то есть активный набор добровольцев на контракт с денежными бонусами. Однако даже там эффективность оказалась низкой, а затраты огромными.

Сколько получают резервисты и что им грозит

За пребывание в военном резерве россияне получают мизерные деньги.

до 6 тысяч рублей (75 долларов) для рядовых и сержантов, и до 10 тысяч рублей (125 долларов) для офицеров.

За отказ или неявку на военное собрание предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Что это значит на самом деле

Формально это не "мобилизация", но де-факто именно ею и есть. Кремль снова ищет способ пополнить фронт "пушечным мясом" - теперь под видом законного собрания резервистов.

Как именно пройдет их призыв и сколько людей планируют отправить на войну, в Москве пока не разглашают.

Ранее стало известно, что в России фиксируется снижение количества добровольцев на войну против Украины. Это свидетельствует о потере эффективности метода Кремля по активизации набора в армию из-за высоких финансовых стимулов.