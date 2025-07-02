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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Кремль запустил информационную атаку по дискредитации украинской власти в глазах семей пленных

Представители РФ звонят семьям пленных и обвиняют Украину в бездействии.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Семьи пленных на акции

Семьи пленных на акции

Российские спецслужбы развернули информационную кампанию, направленную на подрыв авторитета украинской власти в глазах родственников военнопленных.

Об этом на пресс-конференции рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, представители РФ лично звонят семьям пленных украинских защитников и обвиняют государство в якобы бездействии по их возвращению. При этом родственников призывают писать обращения в Россию и США — с целью создать впечатление, что Украина не заинтересована в освобождении своих граждан.

«По нашим данным, эта кампания организована для того, чтобы международные партнеры разными способами перестали помогать на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица, были максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных и лиц пропавших без вести», — отметил Лубинец.

Лубинец призвал противодействовать таким информационным атакам через широкое информирование граждан.

Напомним, российский солдат в эфире одного из пропагандистских СМИ рассказал, как калечил пленных снайперов.

Ранее мы писали, россияне в очередной раз казнили украинского военнопленного, привязав его к мотоциклу. Видео вероятной казни украинского воина вызывает ужас и возмущение жестокостью российских захватчиков.

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