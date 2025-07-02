Кремль запустил информационную атаку по дискредитации украинской власти в глазах семей пленных

Семьи пленных на акции

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Российские спецслужбы развернули информационную кампанию, направленную на подрыв авторитета украинской власти в глазах родственников военнопленных.

Об этом на пресс-конференции рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, представители РФ лично звонят семьям пленных украинских защитников и обвиняют государство в якобы бездействии по их возвращению. При этом родственников призывают писать обращения в Россию и США — с целью создать впечатление, что Украина не заинтересована в освобождении своих граждан.

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«По нашим данным, эта кампания организована для того, чтобы международные партнеры разными способами перестали помогать на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица, были максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных и лиц пропавших без вести», — отметил Лубинец.

Лубинец призвал противодействовать таким информационным атакам через широкое информирование граждан.

Напомним, российский солдат в эфире одного из пропагандистских СМИ рассказал, как калечил пленных снайперов.

Ранее мы писали, россияне в очередной раз казнили украинского военнопленного, привязав его к мотоциклу. Видео вероятной казни украинского воина вызывает ужас и возмущение жестокостью российских захватчиков.

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