Кремль запустил новую информационную атаку против украинцев: подробности объяснили в ГУР

Очередная информационная атака Москвы против украинцев за границей направлена на устрашение.

Российские оккупанты запустили новую информационную атаку против украинцев. На телефоны наших граждан поступают сообщения с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов из исконно русской земли".

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Украины.

Как отмечается, поступающие украинцам сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродите Киевскую Русь на зло врагам" стоят фразы вроде "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" ― кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении.

А в конце этих сообщений значится: "Из России с любовью".

"Очередная информационная атака москвы против украинцев за рубежом направлена на запугивание, деморализацию и дезорганизацию наших граждан. В то же время, использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев", — подчеркнули в ГУР.

Напомним, что в западных разведках рассказали, когда Россия может атаковать страны Европы.

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