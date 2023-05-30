Россия засекретила значительную часть своих военных расходов, которые, вероятно, оказывают давление на российский бюджет.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.

Как отмечается в строительстве, 25 мая Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году до 86,4 млрд долларов. По оценке SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России.

В разведке говорят, что настоящие военные расходы России крайне неопределенны из-за более широкого использования засекреченных статей бюджета.

"Россия лишь недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах после того, как приостановила их в мае 2022 года. Почти наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, армия РФ продолжает отрицать переход экономики на военные рельсы и делает вид, что все идет по плану. В общей сложности за 2023 год Россия потратит из федерального бюджета 29 трлн руб или 362 млрд долл., где на армию заложено рекордные 9,4 трлн руб. Это на 60% больше, чем в 2021 году.

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