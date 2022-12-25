Кремлевская пропаганда пытается продвинуть идею переговоров через западные медиа

Кремлевская пропаганда пытается продвинуть свои нарративы через иностранных спикеров и медиа.

Россия стремится сквозь западные медиа продвинуть нарратив о необходимости мирных переговоров. Однако по замыслу РФ такие переговоры должны быть на условиях страны-агрессора.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

"На этой неделе через иностранных спикеров и медиа кремлевская пропаганда пыталась продвигать пророссийский нарратив о "необходимости мирных переговоров с россией на условиях страны-агрессора", — сообщают в ЦПД.

Так, в издании The American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственным решением "украинского конфликта" являются "мирные переговоры и признание законных интересов безопасности России в регионе".

"Вражеские Telegram-каналы, со ссылкой на американское издание Politico, утверждали, что официальные лица США стремятся к завершению конфликта по дипломатическому пути, ведь поддержка войны не может продолжаться вечно", — говорят в ЦПД.

Кроме того, вражеские Telegram-каналы распространяли опрос в болгарском издании "Факты" относительно того, насколько перспективна идея провести переговоры для установления мира в Украине и комментарии к нему от обычных болгар, которые считают, что украинцы должны остановить сопротивление российской агрессии.

Напомним, президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о мирных переговорах с Украиной, в частности глава Кремля сказал, что Россия якобы готова договариваться, однако, как всегда, обвинил Украину в неготовности к процессу переговоров.

Однако советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что Россия не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности, поэтому ее должен ждать трибунал.

Такого мнения придерживается и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Москва не намерена садиться за стол переговоров с Украиной. Более того, действия Кремля свидетельствуют о планах агрессора России возобновить наступление на Украину.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что с помощью террора и шантажа Кремль не "выторгует" переговоры. Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод.

Читайте также: