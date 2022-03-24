"Кремлевская пропагандистская машина зачищает всех": Климкин прокомментировал исчезновение Шойгу

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал исчезновение из публичного пространства главных силовиков России, в частности, министра обороны Сергея Шойгу.

По словам Климкина, в окружении президента РФ Владимира Путина возникли споры и даже конфликты, однако спешить радоваться еще рано. Кремлевская пропагандистская машина работает и "зачищает" всех.

Об этом Климкин 23 марта заявил в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, что точно есть проблема в Путинском окружении, есть внутренние споры. Возможно даже конфликты. Мы знаем это из своих источников. Но, к сожалению, должны не спешить радоваться этому, поскольку есть также кремлевская пропагандистская машина, она зачищает всех", – сказал Климкин.

Он пояснил, что в российском публичном пространстве время от времени появляются пресс-секретарь Путина Владимир Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Но всех остальных зачистили, замкнули, исключили. То есть машина абсолютно контролируема. На российском телевидении уже следующая стадия маразма, поскольку они там активно качают тему нападения на НАТО, нападения на Польшу, нападения на Балтийские государства", — отметил экс-глава МИД.

Он напомнил, что Россия угрожает всем применением оружия массового поражения, включая ядерного. Климкин считает, что это сознательная версия от Кремля, как работать пропагандистской машине.

"Всех зачистили и работают только те, кому реально доверяют или те, кто как куклы или роботы воспроизводят линию Кремля", – добавил Климкин.

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