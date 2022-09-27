Кремлевская система может посыпаться в любой момент: политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого Путина

Также на ослабление диктаторского режима в РФ влияет также то, что западные страны не пускают уклоняющихся.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире Радио НВ.

Также читайте В Госдепе США отреагировали на ядерные угрозы Путина

"То, что бегут все эти люди, — это ослабляет путинский режим. То, что их не пускают в европейские страны, — еще больше будет ослаблять режим. И это вызывает у нас симпатию. У нас может вызвать симпатию даже Гиркин, который является нашим абсолютным врагом, потому что он сейчас является одним из факторов расшатывания ситуации в России. Но никаких иллюзий по поводу его целей и того, что это наш прямой враг, думаю, ни у кого нет", — считает Саакян.

По его словам, впервые после объявления мобилизации "путинский режим стал хрупким". Как считает Саакян, кремлевская система может посыпаться в любой момент, когда появится триггер, "который запустит принцип домино".

"Он ( путинский режим – ред.) еще монолитно выглядит, еще держит те формы, инструменты, которые у него были. Но уже понятно, что какой-то триггер, который раньше вызвал бы кризис в системе и его бы преодолели, сейчас может запустить принцип домино и система посыплется. Сейчас они будут бояться всего, потому что будет рваться всюду, где тонко. А в России стало тонко повсюду", — добавил он.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября заявил о частичной мобилизации в стране. Это привело к началу самых массовых от 24 февраля протестов в разных регионах России. А еще началась новая волна поджогов военкоматов и многокилометровые очереди на выезд из РФ.

Мобилизация и военное положение в России: как призыв рашистов повлияет на линию фронта | Снеригев

Читайте также: