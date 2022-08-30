Кремлевские кураторы ОРДЛО вынуждают учителей проводить 1 сентября пропагандистскую лекцию для школьников

Так называемый документ является сборником вымышленных событий, противоречащих не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

Кремлевские кураторы ОРДЛО подготовили указания для учителей по проведению 1 сентября пропагандистской лекции для школьников временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Как отмечается, так называемый документ является сборником вымышленных событий, противоречащих не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

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"А именно: "Украинский исторический миф" придумал Михаил Грушевский; Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а также полуостров Крым якобы всегда принадлежали России; Украинский язык искусственный и навязывался людям силой; Запад стремится нарушить стабильность России, однако "спецоперация" завершится победой и освобождением от "террора бандеровцев", — говорится в сообщении.

В ЦПИ подчеркнули, что псевдоисторическая методичка направлена на "промывку мозгов" украинским детям и воспитание их в "русском духе", поэтому после освобождения оккупированных территорий Украина должна приложить немало усилий, чтобы восстановить украинскую систему среднего и высшего образования.

Напомним, в Минобразования рассказали, как планируется начать учебный год в сентябре.

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