"Кремлевские рупоры в истерике": аналитик о петиции переименования России в Московию

У россиян до сих пор продолжается истерика по предложению переименования России.

В Кремле началась истерика по предложению украинского общества переименовать Россию в Московию по историческим причинам. Соответствующую петицию обнародовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского еще в ноябре. Такие заявления не только возмущают, но и пошатывают уверенность пропагандистов Кремля.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала российская политическая аналитика Ольга Курносова.

По ее словам, исторические корни в названии Московия имеются.

"Ведь существовало княжество Московское, вокруг которого была Киевская Русь. Соответственно какое-то время столицей Киевской Руси был Киев, а потом все начало формироваться вокруг Московского княжества. Поэтому я понимаю, что с точки зрения исторического контекста называть Россию Московией вполне возможно. Есть название формально юридическое, а есть название употребительное", — говорит аналитика.

Она продолжает, что в советские времена в Соединенных Штатах большинство людей, приехавших из Советского союза, называли русскими, независимо от национальности.

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"В этом смысле даже когда название "Russia" не соответствовало юридическому наименованию, в повседневном употреблении на английском языке оно часто использовалось. Просто потому что люди это так для себя понимали. Может ли такое переименование перекочевать в юридическое? На мой взгляд, неизвестно, в каких границе и с каким названием выйдет Россия из этой войны. Вполне возможно, что это будет другая страна с другим названием", — объясняет Курносова.

В частности, речь идет о тех территориях, которые находятся на северо-западе.

"Мне нравится название "Северная страна" или "Нортленд". Мне кажется, что кремлевские рупоры довольно нервно сейчас реагируют на все истории относительно центробежных тенденций внутри России, которые нарастают быстрыми темпами. Я допускаю, что к моменту завершения войны определенные территории захотят отделиться от Москвы», — резюмирует аналитика.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассмотрел и ответил на электронную петицию. Ее автор Шахворостова Валерия предлагает официально переименовать название "Россия" в "Московию", термины "русский" в "московский", а "Российская Федерация" — в "Московская федерация".

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что петиция о возможном переименовании в РФ в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России".

На фоне громкой истерики россиян из-за петиции о переименовании России в Московию заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил изменить название Украины.

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