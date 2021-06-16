Кремлевский куратор Донбасса выдвинул условие для участия США в переговорах насчет ОРДЛО

Козак допустил возможность присоединения США к переговорам насчет Донбасса.

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который является главным переговорщиком и куратором урегулирования ситуации на оккупированном Донбассе, заявил, что США могут участвовать в переговорах по Донбассу, но это зависит от их позиции. Это возможно, если Вашингтон будет поддерживать прагматичный подход к выполнению "Минских" соглашений.

Об этом на саммите в Женеве, где встречаются Путин и Байден, заявил Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике стараемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к исполнению "Минских соглашений"- хорошо. Но, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца", — отметил Козак.

Он утверждает, что мол Москва предлагала Киеву официально заявить Совбезу ООН о том, что его не устраивает в "Минских" соглашениях и внести свои предложения. Кроме того, Козак отметил, что в целом Вашингтон заявляет о приверженности "Минским" соглашениями.

"Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", — подытожил кремлевский куратор Донбасса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Он отметил важность обновления Минского переговорного процесса. По мнению украинского президента, "Минск" должен быть гибким. Также Зеленский поддерживает привлечения к мирным переговорам других государств, что может способствовать более быстрому завершению войны в Донбассе.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей, обновить которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Востоке, может привести к "резни" нп Донбассе.

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