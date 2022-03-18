Кремлевский телеканал Russia Today лишили лицензии в Великобритании

Российский телеканал также был оштрафован.

Сегодня, 18 марта, британский регулятор Ofcom лишил лицензии российского телеканала RT на вещание в Великобритании из-за войны в Украине.

Об этом сообщает ofcom.org.uk.

"Мы сделали это на основании того, что не считаем лицензиата RT, ANO TV Novosti, подходящим и должным иметь лицензию на вещание в Великобритании", — говорится в сообщении.

Кроме того, пропагандистский канал был оштрафован на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение беспристрастности.

“Мы признаем, что RT пока не работает в Великобритании из-за санкций, введенных ЕС после начала вторжения в Украину. Мы серьезно относимся к важности в нашем демократическом обществе права вещателя на свободу выражения мнений и права аудитории получать информацию и идеи без лишнего вмешательства. Мы также серьезно относимся к важности поддержки доверия аудитории и доверия общественности к режиму регулирования вещания в Великобритании", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Канады запретили вещание в стране российских телеканалов RT и RT France, в частности из-за беспокойства граждан страны относительно работы этих медиа.