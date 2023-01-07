Кремлевское "перемирие" на Рождество: более 200 обстрелов по Гуляйполю (фото)

Полицейские в Запорожье задокументировали последствия "рождественского перемирия", инициированного оккупантами
Во время объявленного Кремлем режима прекращения огня в Запорожской области полицейские зарегистрировали 13 сообщений о разрушенных домах в результате вражеских обстрелов.
Как сообщили в полиции Запорожской области, пострадало жилье мирных жителей в Пологовском и Васильевском районах.
Также повреждены складские помещения и магазины. Информация о раненых не поступала”, — уточнили в пресс-службе полиции.
Под вражеским огнем оказались Гуляйполе, Железнодорожное, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Степногорск, Павловка, Плавни, Малые Щербаки, Каменское, Степное.
В частности, в Гуляйполе в течение суток произошло более двухсот попаданий по территории города. Россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня. Наибольшие поражения получили жители районного центра. Поврежден как жилищный фонд, так и местная гражданская инфраструктура.
В Степногорске вражеские "Грады" повредили склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом.
"Совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в рамках ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии возбуждены уголовные производства”, — сообщили полицейские.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество. Впоследствии представительница Минобороны США Лора Купер сообщила, что оккупанты в Украине не прекращали боевых действий.
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