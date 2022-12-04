Кремлю будет труднее поддерживать одобрение войны среди населения: британская разведка объяснила причину

По мнению аналитиков Минобороны Британии, РФ вряд ли добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев.

В России наблюдается существенное уменьшение поддержки так называемой "специальной военной операции" среди населения, и в дальнейшем из-за отсутствия значительных успехов российским властям будет все труднее добиваться согласия на ее продление.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Независимое российское СМИ заявило о доступе к данным, собранным Федеральной службой охраны России для внутреннего использования. Эти данные свидетельствуют о том, что 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, и только 25% заявляют о поддержке продолжения войны", — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков Минобороны Британии, эти результаты согласовываются с отдельным опросом, проведенным в октябре 2022 года, в котором 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры. В апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке войны.

Несмотря на усилия российских властей, направленные на обеспечение повсеместного контроля над информационной средой, война становится все более ощутимой для многих россиян после "частичной мобилизации", объявленной в сентябре 2022 года.

Поскольку Россия вряд ли добьется значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, считают разведчики.

Ранее сообщалось, что 74% россиян все еще поддерживают войну против Украины, однако большинство из них хотели бы мирных переговоров, свидетельствуют результаты социологического опроса российского "Левада-центра".

Трибунал для Путина, военные преступления России и успехи Украины –Дидье Рейндерс

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