Кремлю не нравится военная помощь Украине: Песков пригрозил затягиванием войны

Спикер российского президента Дмитрий Песков снова прибег к угрозам из-за поставок Украине британских танков Challenger 2. Он заявил, что новые поставки лишь "затянут" войну и повлекут за собой беды.

Заявление Пескова цитируют пропагандистские СМИ РФ.

"Воспринимаем очень негативно (снабжение танков, – ред.). Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны – Польша и т.д., которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины – не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, нанести больше бед государству Украина", — сказал он.

Танки Challenger 2 для Украины.

9 января появилась неофициальная информация, что Великобритания впервые с начала войны в Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2.

Танки Challenger 2 находятся на вооружении английской армии с 1994 года. Один танк весит 62,5 тонны и вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой. Эти танки применялись во время боевых действий в Косово и Ираке. В настоящее время подразделение Challenger находится в Эстонии в рамках миссии НАТО в Восточной Европе по сдерживанию российской агрессии.

В субботу, 15 января, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил передачу Украине 14 танков Challenger 2.

Впоследствии правительство Великобритании подтвердило планы передать Украине не только танки, но и около 30 самоходных артиллерийских установок.

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