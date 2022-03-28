Кремлю необходимо фиксировать хоть какую-нибудь победу: в СНБО объяснили возможный "референдум" в ОРДЛО

Россия распространяет нарратив о проведении референдума на территориях ОРДЛО.

Риторика пропагандистских медиа России в очередной раз изменилась.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины фиксирует очередную манипуляцию противника.



«Россия распространяет нарратив о проведении референдума на территориях ОРДЛО по вхождению в состав России. Публично заявляют об этом пока главари ТОТ и депутаты Госдумы, хотя понятно, что такая инициатива без согласия путина невозможна», — говорится в сообщении.

Как изменилась риторика РФ:

21.02 Путин подчеркнул, что о присоединении ОРДЛО к России речь не идет;

С 24.02 в Украине продолжается «спецоперация» с целью «денатификации» и «демилитаризации» государства;

23.03 руководство Генштаба вооруженных сил России «забыло» о «денацификации» и «демилитаризации» и провозгласило основной целью «спецоперации» освобождения Донбасса;

26.03 в ОРДЛО заговорили о «референдуме».

«Эти факты могут свидетельствовать о том, что референдум – это попытка показать населению России хоть какой-то результат «спецоперации», ведь план по «денцификации» привел к «нацификации» всего населения Украины. Кремль оказался в патовой ситуации и ему необходимо фиксировать хоть какую-то «победу», – рассказали в СНБО.

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