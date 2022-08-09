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"Кремлю подготовиться?": Арестович отреагировал на взрывы в Крыму

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"Кремлю подготовиться?": Арестович отреагировал на взрывы в Крыму

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предупредил россиян, что их привычка курить возле "хлопка" в конце концов их погубит.

Так Арестович прокомментировал прогремевшие 9 августа многочисленные взрывы в оккупированном Крыму.

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

"Российская привычка курить возле бавовни в конце концов их погубит. Что характерно – за алфавитом идут: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. К-Кремлю подготовиться?" – говорится в заявлении Арестовича.

Напомним, 9 августа в крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы. Местные сообщают о "прилетах" на военном аэродроме РФ. Туристы и местные жители пытаются покинуть район взрыва.

В Минобороны РФ сообщили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.

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