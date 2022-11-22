"Кремлю придется пойти на условия": генерал объяснил, при каких условиях Путин заберет свои войска со всей Украины

Россия может вывести свои войска из Украины и отступить даже из Крыма при условии существенных наступательных операций ВСУ и эффективной политической поддержки стран-партнеров, в том числе давления третьих стран.

Об этом сказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы наши партнеры вместе с успешными наступательными операциями украинской армии активно действовали политически, используя интерес России сохранить свой режим.

"Кремлю придется пойти на условия Запада и выйти из Донецка, Луганска, а в перспективе и из Крыма... Есть перспектива симбиоза военных стратегических успехов и политического давления стран. Тогда под давлением наших войск происходит освобождение большинства оккупированных территорий, а затем полный уход россиян под давлением обстоятельств – как внутренних военных, так и внешних", — сказал Маломуж.

В то же время он пояснил, что пока нельзя говорить о конкретных наступательных действиях, но у военных есть возможность провести очень успешные удары, например, с Запорожского, Херсонского или Луганского направлений.

Маломуж говорит, что это позволит начать широкомасштабную наступательную операцию и освобождать территории юга страны вплоть до незаконно аннексированного украинского Крыма, а также востока.

"Прежде всего перспектива освобождения территорий, включая Донецкую, Луганскую области и Крым, – это, конечно, успешное проведение тактической, а дальше и стратегической наступательной операции. Они должны быть обеспечены за счет нестандартных действий – проведение не лобовых, а фланговых наступательных ударов, проведение комплекса мер по уничтожению живой силы и техники противника, особенно той, которая была опрокинута с правого берега Днепра... Нейтрализовав все тылы, огневые средства, штабы противника и одновременно начав масштабные операции в определенных регионах, мы создадим предпосылки для освобождения территорий", — объяснил генерал.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Украина может освободить Крым уже до конца декабря, а вся война с Россией может закончиться до весны.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак опровергает это мнение. Он считает, что вряд ли война на Украине закончится весной 2023 года. Ермак объяснил, что не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией, но это точно произойдет.

"Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины — это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным", — прокомментировал Ермак прогноз Гаврилова.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предполагает, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года .

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