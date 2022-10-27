Кремлю становится все труднее изолировать российское общество от последствий войны – британская разведка

Более активное вовлечение региональных чиновников в систему нацбезопасности России направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от центрального руководства.

Кремль находится под общественным давлением из-за войны против Украины. Ответственность пытаются переложить на региональные власти.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В разведке напомнили, что премьер России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России. Это было по указу президента России Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.

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В британской разведке считают, что эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности РФ.

"Более широкое участие региональных чиновников, вероятно, частично направлено на то, чтобы отвлечь общественность от критики национального руководства. Кремль применял подобный подход в кризис COVID-19. Однако Кремлю будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в окружении Путина назрел конфликт. Неудачи в войне с Украиной заставляют оккупантов придумывать оправдание и искать "стрелочников". Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто обвинили в провалах руководство Минобороны и Генштаба РФ. Путин никак не комментирует упреки в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, тем временем эксперты не исключают изменений в руководстве российской армии.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина возложить ответственность на министра обороны Сергея Шойгу.

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