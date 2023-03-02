Кремлю уже не верит никто и нигде: Арестович прокомментировал действия в Брянской области

Ни "украинские ДРГ", ни российские партизаны, борющиеся с режимом Путина, не берут заложников и не расстреливают школьные автобусы, имеют другие ценности и цели.

Произошедшие утром 2 февраля события в поселке в Брянской области могут быть провокациями российской ФСБ или действиями партизан.

Об этом на своей странице в соцсети написал военный обозреватель и эксраденец ОП Алексей Арестович.

“Экстренное заседание Совета безопасности РФ настолько экстренное, что его перенесли на завтра. Ни украинские ДРГ, ни российские партизаны, борющиеся с режимом Путина, не берут заложников и не расстреливают школьные автобусы, имеют другие ценности и цели. Если и есть жертвы среди гражданских, то их с очень высокой вероятностью надо списывать на крайне “умелые”, как обычно действия российских силовиков. Полная картина произошедшего пока не ясна, но ясно, что перенос заседания СБ РФ в такой чрезвычайной ситуации очень похож на попытку выиграть время, когда что-то пошло не так”, — объяснил Алексей Арестович.

По его словам, по одной из версий события в Брянской области могли спланировать российские ФСБ. Цель – обвинить Украину в террористических действиях, попытаться сформировать общественное мнение в мире. Однако попытка провалилась.

"Кремлю уже не верит никто и нигде. Попытка сформировать общественное мнение в РФ. Возможные цели: усиление режима в самой РФ (введение элементов чрезвычайного или военного положения, передача чрезвычайных полномочий силовикам), вторая – оправдать новую волну мобилизации или объявления войны. Нам, украинцам, не стоит бояться возможной эскалации, потому что эскалировать Кремлю особенно уже нет, да и никуда”, — подчеркнул Арестович.

По его мнению, у Путина осталась в "арсенале" всеобщая мобилизация, попытка ударов по руководству Украины, еще попытки ракетных ударов.

Однако, отмечает военный обозреватель, мобилизация добьется им экономики и социальной политики, но не даст существенного прироста боеспособности, руководство Украины они не получат, ракетные удары мы отразим.

“Вариант второй: “Действия русских партизан”. Некоторые российские партизаны реально начали то, что декларировали в видео-вооруженную борьбу с режимом Путина возле РФ за освобождение России. Тогда Кремль их безусловно объявит террористами, а Украину — поддерживающей террористов. Возможные действия Кремля – те же, но с большим акцентом на внутреннюю политику. В любом варианте снаружи Кремлю уже поднимать ставки особенно некуда, они и так используют в Украине 97% наземных войск, а ядерный шантаж не пройдет через позицию, прежде всего, Китая и Индии – двух важнейших политических и экономических партнеров РФ”, — подытожил эксрадник ОП.

Напомним, что Украина не атакует территорию России, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей.

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